Zó vies blijkt een waterkoker op een hotelkamer te zijn

Er komen de laatste tijd wel meer verontrustende berichten over de hygiëne in hotels naar buiten, maar de waterkoker was nog niet aan de beurt geweest. Misschien hadden we dit ook helemaal niet willen weten.

De waterkokers blijken namelijk niet heel fris te zijn. Niet omdat het niet schoongemaakt wordt, maar juist omdat er té veel schoon mee wordt gemaakt. Op social media ging een bericht rond waarin iemand zich afvraagt of er echt mensen zijn die hun ondergoed wassen in de waterkoker. Ehm, dat verhaal hadden wij nog niet eerder gehoord en daar we liever ook niet overna denken.

Steriel

Er is geen bewijs gevonden dat mensen dit echt doen, maar op internet worden ook video’s gepubliceerd van mensen die noodles, eieren en mie koken in de waterkoker, dus dit verhaal zou weleens waar kunnen zijn. Misschien toch maar gewoon een theetje in de bar halen dan? Microbioloog Jan Kluytmans vertelt aan Editie NL dat we ons nergens zorgen over hoven maken omdat water steriel is als het kookt. Maar heel fris vinden we het alsnog niet klinken.

Real question: does anyone I know clean their underwear in a kettle when travelling? — Guy ‘Yug’ Blomberg (@YugSTAR) 22 augustus 2017



Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.