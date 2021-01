Hoewel je er alleen maar water in doet, is het toch belangrijk om je waterkoker regelmatig schoon te maken. Zo zorg je er voor dat de waterkoker goed blijft werken en er geen kalklaag ontstaat. Hoe kun je een waterkoker het best reinigen?

En: hoe vaak moet je dit doen?

Je zou het misschien niet verwachten, maar je waterkoker kan na verloop van tijd aardig vies worden. Als je het apparaat regelmatig gebruikt, ontstaat er een kalklaag die ervoor zorgt dat de warmte minder goed geleidt, waardoor het ook langer duurt voordat het water kookt. Daarnaast komen die stukjes kalk ook in je thee terecht, lekker is anders. Het is dan ook belangrijk om je waterkoker regelmatig schoon te maken. Als je je waterkoker dagelijks gebruikt, dan kun je hem het best eens in de 3 maanden schoonmaken.

Hoe kun je je waterkoker het beste reinigen?

Er zijn verschillende manieren om je waterkoker te reinigen. Zo verkopen ze in de supermarkt flessen met ontkalker die je kunt gebruiken. Let hierbij wel op dat je een middel kiest dat veilig is om te gebruiken in een waterkoker. Lees de instructies op het etiket en maak de waterkoker schoon. Het nadeel van een kant-en-klare ontkalker is dat het een chemisch schoonmaakmiddel blijft. Eigenlijk kun je het best voor een natuurlijk middel gaan, zoals schoonmaakazijn of citroensap.

Waterkoker reinigen met schoonmaakazijn

Als je je waterkoker gaat schoonmaken met schoonmaakazijn, dan is het belangrijk dat je naast het schoonmaakazijn ook wat water in de koker doet. Zet de waterkoker aan en laat de substantie koken. Laat de waterkoker daarna nog een kwartiertje afkoelen en giet hem daarna leeg. Als het goed is, is de kalklaag nu verdwenen. Zet hierna de waterkoker nog zo’n drie keer aan met gewoon water zodat er geen azijn achterblijft. In deze video leggen we uit hoeveel azijn en water je moet gebruiken:

Waterkoker reinigen met citroensap

Mocht je geen schoonmaakazijn in huis hebben, kun je ook citroensap gebruiken. Pers het sap van 2 citroenen uit en verwijder de pitjes. Schenk het sap in de waterkoker en vul de rest aan met water. Zet de waterkoker aan en laat hem na het koken een kwartier staan voordat je alles eruit giet. Spoel goed na en kook 3 keer opnieuw op met water om alle citroensmaak te verwijderen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Coolblue. Beeld: Getty