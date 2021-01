We douchen later en andere dingen die veranderd zijn sinds de pandemie

21 december was dé dag waar veel WIDM-fans halsreikend naar uitkeken. Dan zouden de tien kandidaten van Wie is de mol? 2021 bekend worden gemaakt. Maandagavond was het eindelijk zover.

In een speciale aflevering van MolTalk werd onthuld wie de tien kandidaten van het gloednieuwe seizoen zijn.

Eerder lekte per ongeluk al uit op welke spectaculaire locatie het spel is opgenomen. Vakantiegangers belandden tijdens een boswandeling in Tsjechië in een heuse WIDM-opdracht. Zo ontdekten zij per toeval het land waar het spannende spel heeft plaatsgevonden.

Speciale aflevering MolTalk

Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen spraken in de uitzending met drie oud-kandidaten Nathan Rutjes, Vivienne van den Assem en Buddy Vedder. Hebben zij al een mol in gedachten? Ook presentator Rik van de Westelaken schoof aan in de studio. Hij lichtte een tipje van de sluier op over het seizoen dat vanaf 2 januari 2021 op de buis is.