Waylon is als zóveelste aan de beurt in de finale van het Songfestival

Waylon is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Lissabon! Na de lange en zenuwslopende avond, werd er geloot om de volgorde van optredens komende zaterdag.

De Outlaw in ‘em-zanger trok een lootje dat hem een plek in de tweede helft opleverde. Iets wat voordeliger is dan een plek in de eerste helft, weten experts. Maar het wordt een lange zit zaterdag totdat we Waylon dan eindelijk kunnen zien in die tweede helft.

Bijna als laatste

Hij is van de 26 landen namelijk als 23ste aan de beurt, direct na Israël. De excentrieke Israëlische zangeres Netta zingt namens dat land Toy. Als je het ons vraagt zal Waylon een welkom optreden zijn na dat wel erg energieke nummer waar de meningen sterk over verdeeld zijn. Ná Waylon komt de beeldschone zangeres Eleni Foureira van Cyprus met haar nummer Fuego, die met haar swingende nummer als grote kanshebber wordt gezin.

Vanavond weer presteren

Waylon heeft gisteren wel wat champagneflessen ontkurkt, maar moet vanavond alweer presteren. Dan vindt de generale repetitie van de finale plaats en zullen alle vakjury’s op basis daarvan hun punten geven.

Bekijk hier het optreden van Waylon terug:

Israël:

Cyprus:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS. Beeld: ANP