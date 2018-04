Waylon is als zóveelste aan de beurt tijdens de halve finale van het Songfestival

‘Onze’ Waylon vertrekt bijna naar Lissabon voor het Eurovisie Songfestival. Er is nu bekendgemaakt als hoeveelste hij op donderdag 10 mei het podium mag bestijgen.

Het valt mee dit jaar: Waylon is als achtste van de achttien landen aan de beurt.

Outlaw in ‘em

Ongeveer op de helft van de avond zullen we Waylons rocknummer Outlaw in ‘em horen. Dan is het nog even tien landen afwachten voor we horen of we doorgaan naar de finale op zaterdag 12 mei.

Australië grote concurrent

De zanger staat in de tweede halve finale, waarin onder meer ook Oekraïne (winnaar van 2016), Denemarken (winnaar 2013) en Zweden (winnaar 2012) aan de beurt zijn. Volgens Songfestival-kenners krijgt Waylon een flinke concurrent aan Australie, met zangeres Jessica Mauboy en haar vrolijke nummer We got love.

België

De eerste halve finale vindt twee dagen eerder, op dinsdag 8 mei, plaats. Daarin staan onder meer België, Oostenrijk en Rusland.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP

