Interessant: we lezen 35% meer boeken dankzij de pandemie

De kans op coronabesmetting in de auto is groot, omdat virusdeeltjes maar weinig tijd nodig hebben om in zo’n opgesloten ruimte tot grote hoogten te stijgen. Tenminste, als iemand met het virus onder de leden bij jou in de auto stapt. Of vice versa. Een mondkapje opdoen is lang niet genoeg. Het zou in ieder geval helpen om de ramen te openen. Dat blijkt uit onderzoek.

Vooral het openen van de ramen die het verst van de inzittenden zijn, verminderen de kans om een coronabesmetting in de auto op te lopen aanzienlijk.

Coronabesmetting in de auto

Alle ramen in de auto openen is de meest effectieve manier om voldoende te ventileren. Het vermindert de risico op overdracht als één van de personen in de auto besmet is, maar tijdens de wintermaanden zit je misschien niet op die kou te wachten.