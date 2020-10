Wat een fantastisch nieuws! Libelle.nl is genomineerd voor Website van het Jaar, in de categorie Lifestyle, Home & Living. En daar zijn wij héél erg trots op. Om te laten zien waarom wij de prijs verdienen, hebben we een lijstje gemaakt met redenen waarom onze site de leukste is.

Het was nog een hele klus om het kort te houden, we hadden er zo nog vijftig redenen bij kunnen zetten… Maar first things first, hier kun je op Libelle stemmen. Let op, nadat je gestemd hebt, ontvang je een bevestigingsmail waarmee je je stem nog moet activeren. Dit e-mailtje kán in je spam of ongewenste e-mail terecht zijn gekomen. Dus houd het in de gaten!

Je kunt stemmen tot en met 16 oktober.

Omdat je altijd op de hoogte gehouden wordt van de laatste nieuwtjes:

Niets ontgaat ons. Bij ons kom je alle leuke en interessante nieuwtjes meteen te weten.

Libelle helpt je leven leuker en gemakkelijker te maken

Libelle zoekt prangende vragen voor je uit in de rubriek Libelle Legt Uit.

En hangen aan de telefoon voor onze nieuwe rubriek Even Bellen Met..

Omdat Libelle.nl de leukste medewerksters heeft die challenges voor je doen

Diëten, een maand lang geen alcohol, zelfs het verlengen van onze tanden (!), het komt allemaal voorbij op onze website. Hier kun je de filmpjes terugkijken.

Omdat je op elk moment van de dag updates krijgt, óók in het weekend en ’s avonds laat

Op onze (thuis)redactie is altijd wel iemand hard aan het werk om jou te voorzien van de meest actuele nieuwtjes, fijnste tips en tricks en dosis inspiratie.

Omdat de leukste blogs over tv-programma’s als Chateau Meiland, Paleis voor een prikkie en Boer zoekt vrouw op onze site verschijnen

Zo hield Elselien wekelijks een BZV-blog voor je bij, duikt Chanan in de wondere wereld van de Meilandjes en zit Renée iedere week klaar voor Paleis voor een prikkie. We kunnen dan ook niet wachten tot het seizoen van Wie is de mol? begint!

En we ook actief zijn op verschillende sociale media

Niet alleen op onze website krijg jij je dagelijkse dosis Libelle, ook op Instagram, Twitter, Facebook en YouTube zijn wij te vinden.

Omdat wij precies weten wat onze lezeressen willen lezen

Wij als online redactie zijn dol op onze lezeressen, waardoor we altijd precies weten wat jíj wilt lezen. Van inspirerende interviews (hier!), tot spannende feuilletons (hier!) tot persoonlijke verhalen (hier!).

Geen Libelle Zomerweek dit jaar vanwege corona? Dacht het niet!

Omdat we afgelopen jaar alle hens aan dek hebben gezet om jullie te voorzien van een Zomerweek in een digitaal jasje. Zodat jullie toch nog konden shoppen met fijne kortingen, workshops konden volgen en inspirerende lezingen konden zien.

Stem op Libelle voor Website van het Jaar:

Vind jij Libelle.nl ook de leukste, beste, fijnste Website van het Jaar? Hier kun je op ons stemmen!

Beeld: Giphy, iStock