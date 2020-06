Déze website kiest de perfecte film voor besluiteloze koppels

Voor een gemiddelde date night ben je vaak al een half uur kwijt aan het kiezen van een film om te eindigen met een slappe comedy. Ben je dat zat en wil je gewoon een film kijken die voor jullie beiden top is? Zoek niet verder, dít is de oplossing.

Zo houd je een boel tijd over voor écht leuke dingen.

Gedoe

Een avondje Netflixen klinkt vaak ontspannender dan het lijkt. Het kiezen van een film die voor zowel jou én je partner leuk is, is nogal een opgave. Hij wilt actie, maar jij liever romantiek. Die ene film waar dat samenkomt, kennen jullie al. Kortom: gedoe.

Ideaal compromis

Maar nou blijkt er gewoon een website te zijn die dit probleem helemaal wegneemt: datenightmovies.com. Op deze website kun je jouw favoriete film invullen en die van je partner. Even wachten en de site ‘berekent’ precies welke film jullie smaken helemaal samenbrengt. En voilà! Nu heb je een rijtje met films die voor jullie allebei goed zouden moeten zijn. Het ideale compromis.

Combinatie

Ben jij bijvoorbeeld gek van Mamma Mia maar kijkt hij liever naar The Wolf of Wallstreet? Even invullen en daar heb je het: het wordt Wedding Crashers of Rocketman. Handig hè? En als je gewoon even helemaal geen zin hebt om na te denken klik je gewoon op ‘random combo‘. Dan kiest de website zomaar een film voor jullie 2.

