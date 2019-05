Volgens deze weddingplanner moet je zóveel geld geven als huwelijkscadeau

Het is en blijft een heikele kwestie: hoeveel geld geef je het bruidspaar als je bent uitgenodigd op een huwelijk? Er zijn verschillende theorieën over.

Weddingplanner Trish Simitakos heeft er een interessante formule voor.

10 procent

Volgens Trish moet je aanhouden wat je zelf verdient. Zij raadt aan 10 procent te berekenen van wat je wekelijks bruto binnenkrijgt. Dus stel: je verdient bruto 2.500 euro per maand. Dat is 625 euro per week. Als je dan 10 procent berekent, betekent het dat je 62,50 euro geeft.

Lijkt zo klaar als een klontje, maar er zijn natuurlijk nog veel andere factoren waar je rekening mee houdt. Hoe goed ken je het bruidspaar bijvoorbeeld? En kom je alleen of als een stel?

Onderscheid

Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen collega’s en kennissen, vrienden en familie en naaste vrienden en familie. Collega’s en kennissen kun je prima een bedrag tussen de 20 en 40 euro schenken. Kom je alleen? Dan is 20 euro prima. Bij vrienden en familie ligt dit hoger en kun je rekenen op een bedrag tussen de 35 en 50 euro.

Hoofdprijs

De naaste vrienden en familie geven meestal een bedrag tussen de 50 en de 150 euro. Dat ligt zover uit elkaar omdat je als beste vriendin of moeder misschien al veel hebt gedaan voor de bruiloft. Als je de uitnodigingen hebt ontworpen of de bruidsmake-up doet, verwacht het stel niet dat je vervolgens de hoofdprijs neertelt.

Alle richtlijnen ten spijt, doe je er altijd het best aan om te geven wat goed voelt. Het draait die dag immers om de liefde, niet om hoeveel enveloppen er worden binnengeharkt.

Bron: Mama Mia, Bruiloftinspiratie. Beeld: iStock