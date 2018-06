Het wordt dit weekend bibberen maar volgende week is er kans op een hittegolf

Niets zo onvoorspelbaar als het weer – zeker in de maand juni, zo blijkt. Want we gaan van warmte naar kou en weer terug naar tropische warmte.

Zo wordt het na een paar warme dagen – en zelfs wat zomerse weken – vanaf morgen opeens behoorlijk koel.

Het wordt een graad of 15 dit weekend – niet bepaald een temperatuur die je verwacht bij een week waarin de zomer officieel begint. Maar volgende week lijken de weergoden er weer zin in te hebben. Het wordt dan zomers warm en er is volgens optimisten zelfs kans op een heuse eerste hittegolf van 2018. Er is sprake van een hittegolf als het zeker 5 dagen op rij 25 graden of warmer is waarvan er zeker 3 dagen tropische temperaturen zijn van 30 graden of meer.

De kans op zomers weer volgende week is vrij groot: zo’n 70 procent. De kans dat het in het zuiden van het land wel 35 graden wordt is ongeveer 10 procent. Dat zou extreem warm zijn voor de tijd van het jaar, want de gemiddelde temperatuur in juni is 15,6 graden. Maar het is altijd even afwachten wat het weer uiteindelijk precies doet en of het hele hete feestje doorgaat. De verwachting is dat de zomerse warmte in het land zeker een week aanhoudt, dus tijd genoeg voor die lange avonden in de tuin.

Dat gaat lekker met de pluim voor volgende week. Er is zelfs kans op een #hittegolf https://t.co/bcVrW2ZnyI pic.twitter.com/QjW9E9YnT9 — Weerplaza.nl (@Weerplaza) 20 juni 2018

Bron: AD. Beeld: iStock