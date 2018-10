Het is weer weekend! Tijd voor een van deze leuke herfstactiviteiten

Lekker samen op de bank, terwijl het buiten regent. Een keer geen zin in een Netflix-marathon? Ook met deze herfstactiviteiten kun je je prima vermaken.

Foto’s inplakken

Struin eens al die digitale foto’s af en plak de leukste kiekjes in een mooi fotoalbum. Ook meteen een goed moment om samen herinneringen op te halen.

Samen bakken

Duik samen de keuken in, en bak bijvoorbeeld brownies of een lekkere taart. Of maak een high tea voor je gezin om samen van te genieten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @lynninframe op 20 Sep 2018 om 9:23 (PDT)

Boswandeling

Strek die benen! Wellicht heb je je regenjas nodig, maar nu het weer herfstig is, is het heerlijk om samen door het bos te lopen.

Kast uitpluizen

Dit klinkt misschien niet als het leukste taakje, maar je kunt behoorlijk wat plezier beleven aan het schaterlachen om de kleding die je al zeker tien jaar niet meer aan hebt gehad. ‘Dat ik dát toen droeg!’

Bordspellenavond

We durven te wedden dat je dat niet vaak meer doet, nu er altijd Netflix voorhanden is. Haal nog eens Mens Erger Je Niet of Monopoly van de zolder!



Wat zijn jouw favoriete herfstactiviteiten?

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Beeld: iStock