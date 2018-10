Het wordt dit weekend zó koud dat er weleens sneeuw kan gaan vallen

Aan het zachte herfstweer komt dit weekeinde een, eh, einde. Zet je maar schrap voor échte kou, wind… en misschien zelfs sneeuw.

Vandaag en morgen is het nog grijs en winderig herfstweer met temperaturen tussen de veertien en zeventien graden. Vrijdag slaat het om.

Écht koud

Vanaf de Noordpool komt dit weekeinde via Scandinavië koude lucht ons land binnen. Voor het eerst dit seizoen wordt het dan echt heel koud, weet Weeronline. En zeker zondag, maandag en dinsdag is het nog maar de vraag of de temperatuur overdag boven de tien graden uitkomt. Met vijf tot negen graden is het vijf graden kouder dan normaal voor de tijd van het jaar. Brrr…

De mooiste sjaals shop je nu híer.

Sneeuw

Door de lagere temperaturen daalt de sneeuwgrens in de Ardennen, de Eifel en het Sauerland naar 500 meter. Daardoor kan er op de toppen kort sneeuw blijven liggen. Ook wij kunnen te maken krijgen met natte sneeuw. De grootste kans daarop is op hooggelegen gebieden, zoals de Veluwe in Gelderland.

Wintertijd

Nu al sneeuw? Het klinkt misschien wat vroeg met Sinterklaas die nota bene nog in het land moet komen, maar dat is het niet. De eerste lichte sneeuwvlokken vallen in Nederland namelijk gemiddeld in eind oktober in hooggelegen gebieden van het land. Toch worden we er een beetje melancholisch van. We gaan niet voor niets de wintertijd in op zondag…

Maar, goed nieuws: vanaf dinsdag en woensdag kruipen de temperaturen weer iets omhoog.

Bron: ANP, Weeronline. Beeld: iStock.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Door een regenbui gefietst of gelopen? Zó krijg je je schoenen binnen no time weer droog: