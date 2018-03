Komend weekend is het zover: de lente begint

Dat er vorige week in bijna het hele land een dikke laag ijs lag, dat lijken we nu alweer vergeten te zijn.

Want het is inmiddels goed toeven buiten. De ijzige kou is verdwenen en momenteel is het aangenaam weer om buiten te zijn. Het zonnetje breekt zelfs goed door. Betekent dit dan dat de lente nu begint?

Winterjas kan uit

We hebben goed nieuws, want het lijkt er wel op. Deze week ligt de maximumtemperatuur rond de 8 en 10 graden. Dit weekend komt daar nog een schepje bovenop en lijkt het écht een beetje voorjaar te zijn. Het wordt dan zachter met 10 graden gemiddeld in het noorden van het land en wel 15 graden in het zuiden van het land. En dus heb je die dikke winterjas zeker niet meer nodig.

Gemiddeld

Helaas komen er ook buien onze kant op en gaat het wat waaien. Zondag is er meer zon dan zaterdag, mocht je nog plannen willen maken. Het is dus niet gelijk weer voor een terrasje, maar het begin is er. Want al met al is het vanaf dit weekend zeker 5 graden warmer dan dat normaal is voor de tijd van het jaar.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock