Is storm Evert net uitgeraasd, ligt er alweer een volgende storm op de loer. Zaterdag kunnen we in heel het land harde windvlagen tot wel 90 kilometer per uur verwachten. Het Waddengebied kan op de hoogste windkracht rekenen.

Vrijdag begon met wat zon, maar vanaf de middag kunnen de buien fel zijn, met hagel, onweer en zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Zaterdag wordt het nog onstuimiger.

Storm op zaterdag

Zaterdagochtend valt eerst zo’n twee uur lang regen en kan het flink doorplenzen. Later in de ochtend klaart het vanuit het westen even op, maar er volgen daarna al snel weer buien. In de middag is er kans op hagel, onweer en opnieuw zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Toch zal ook het zonnetje er af en toe tussendoor piepen. Het wordt zo’n 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden.

Vanaf zondag rustiger

Zondag wordt het rustiger, maar ook kouder. De temperaturen zakken in de nacht naar een graad of 5 en in de heuvels van Zuid-Limburg kan zelfs nog wat natte sneeuw vallen. In de rest van het land kun je vooral rekenen regen, regen en nog eens regen.