Na het weekend opnieuw zomerse dagen op komst

Wie zin heeft in nog wat lekker zomerweer: we hebben goed nieuws.

Het wordt komende week prachtig weer. Dinsdag wordt het waarschijnlijk opnieuw zomers met temperaturen boven de 25 graden. Het wordt maximaal 28 graden. Dit weekend mogen we overigens ook al niet klagen met temperaturen tussen de 22 en 27 graden.

Nog eventjes

Het zomerweer houdt na het weekend nog een paar dagen aan. Het is dan ook overwegend droog. Daar kunnen we beter van genieten, want vanaf woensdag gaat het kwik weer wat zakken. Dinsdag is er ook al wat kans op onweer en stevige buien. Het wordt vanaf woensdag een stukje koeler met maximum temperaturen zo rond de 20 graden. Het wordt dan ook wisselvalliger met wolken, zon en buien die elkaar afwisselen. Dus voor iedereen die de barbecue nog eens wil gebruiken dit jaar…

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Weer Plaza. Beeld: iStock