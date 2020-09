Oppassen geblazen: dit weekend grote kans op storm Odette

De herfst is begonnen en dat zal Nederland dit weekend meemaken. Het weekend begint zeer onstuimig met vrijdagavond en -nacht aan zee mogelijk noordwesterstorm en zeer zware windstoten, meldt Weeronline.

Zeker in de kustprovincies zal het dit weekend flink gaan waaien: de kans op storm (windkracht 9) is vrijdagavond en -nacht het grootst aan de Zeeuwse kust en de kust van Zuid-Holland. In deze gebieden is ook kans op zeer zware windstoten van ruim 100 km/uur.

Zaterdagochtend zal de wind ook erg aanwezig zijn in de overige kustgebieden. Het Belgische KMI heeft nu al code oranje afgegeven voor de Belgische kust vanwege storm Odette. In Zeeland is code geel afgekondigd.

Verder bestaat het weerbeeld voor dit weekend uit buien op zaterdag afgewisseld door droge momenten. Af en toe breekt de zon even door en stijgt de temperatuur naar maximaal 15 graden. Op zondag trekt de regen weg en zeker in de middag is het op veel plaatsen droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt dan zo’n 17 graden met de laagste maxima in Zeeland en Limburg en de hoogste temperaturen in het noorden.