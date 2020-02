Dit weer kun je verwachten tijdens het carnavalsweekend

Ligt jouw carnavalspak al klaar om dit weekend mee op stap te gaan? Misschien kun je er nog snel een regenjas bij zoeken, want het belooft dit jaar een nat carnavalsweekend te worden.

De weersvoorspellingen voor dit weekend zien er onstuimig en nat uit. Koud wordt het met 10 tot 14 graden niet, maar van vrijdagavond tot en met dinsdag is er volgens Weeronline wel kans op regen.

Zacht weer

Dit weekend staat er ook een stevige wind. Het goede nieuws is dat het zeker niet het hele weekend regent, want deze dagen kennen ook droge perioden. Zondag kan het zelfs 14 graden worden, wat zeer zacht is voor de tijd van het jaar.

Stevige windstoten

Vanaf zaterdag gaat het flink waaien en verwachten ze stevige windstoten. Van voorjaar is er dus nog geen sprake, het weerbeeld lijkt eerder op dat van de herfst. Een warm carnavalspak is dus wel verstandig.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock