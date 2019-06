Volgende week in ene deel van het land 35 graden, in het andere deel 'slechts' 20

Grote kans dat het de afgelopen dagen in elk gesprek terugkwam: de extreme hitte die ons komende week te wachten staat. Wat blijkt nu: of je daar iets van merkt, is afhankelijk van waar in Nederland je woont.

Weerman Peter Kuipers Munneke vertelt aan NOS dat er vanaf woensdag grote temperatuurverschillen gaan ontstaan in Nederland. In het zuidoosten kan de temperatuur woensdag oplopen tot 35 graden, terwijl het in het noordwesten zo’n 20 graden wordt. Maandag en dinsdag wordt het in het hele land warm, met zo’n 28-36 graden.

Advertentie

Oftewel: in Noord-Brabant, Limburg en (delen van) Gelderland blijft het ook na dinsdag heet, terwijl het in Noord-Holland flink kan afkoelen. Ook in het noorden en op de Wadden wordt het hooguit 22 graden. In het midden van het land zal het kwik ergens in het midden uitkomen.

Grote verschillen

Zulke grote temperatuurverschillen komen niet vaak voor, zegt Kuipers Munneke tegen NOS. De reden voor de grote verschillen is een verandering van de windrichting. Volgens Weeronline volgt volgende week zondag of de maandag erna waarschijnlijk verkoeling met maxima die dalen naar 22 tot 26 graden en ook een aantal (onweers)buien.

Ben je nog op zoek naar een fijne, luchtige jurk met blote schouders voor deze warme dagen?

Zandvrij insmeren? Zo doe je dat:

Elke dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS, Weeronline. Beeld: iStock