Dít wordt het weer tijdens het lange hemelvaartweekend

Heb jij deze week een extra lang weekend dankzij Hemelvaart? Bofkont! Maar kun je dit weekend ook van lekker weer genieten?

Wij vertellen je hoeveel buien en zonneschijn je kunt verwachten.

Het weer op Hemelvaart

Helaas komt Hemelvaart net één dagje te laat. Op woensdag wordt het namelijk het mooiste weer. De zon schijnt die dag geregeld en het wordt zo’n 15 tot 19 graden. Op Hemelvaartsdag zullen we iets meer wolken zien. In het midden en het zuiden van het land is de kans op buien groot, mogelijk gepaard met onweer en hagel. In het noorden blijft het naar alle waarschijnlijkheid droog. Het wordt zo’n 15 tot 18 graden.