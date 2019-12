Een nieuw jaar, ander weer? Dít kunnen we qua weer in 2020 verwachten

Nu is het winter en luiden we in onze dikke winterjassen het nieuwe jaar in. Maar wat kunnen we qua weer verwachten in 2020?

Een nieuw jaar, ander weer in ons land? Het zou zomaar kunnen.

Advertentie

En of je er blij mee bent of niet, het lijkt er nu al op dat het een warm jaar gaat worden. Dankzij de opwarming van de aarde is de kans op een gemiddeld warm jaar groter dan op een koud jaar. Volgens Weeronline ‘schetsen de seizoensmodellen voor komend jaar opnieuw erg veel te warme maanden en geen enkele te koude maand’.

Insmeren maar

Januari lijkt alvast zacht te verlopen. De gemiddelde temperatuur komt in januari uit op ongeveer 4 graden terwijl 3,1 graden normaal is. Februari wordt ook niet heel koud, maar wel nat.

En daarna? Ook voor de lentemaanden maart, april en mei wordt bovengemiddeld warm weer berekend. Er is een grote kans dat de lente dit jaar vroeg begint. Zo kan het in maart al gewoon 15 graden worden.

Ook is de kans op hete zomerdagen groter. Maar er worden wel natte dagen in de zomer voorspeld, vanwege de warme zee. Die verdampt dan sneller waardoor er meer buien zijn. Mochten er veel hogedrukgebieden zijn rondom de Noordzee, dan zal het wél droog blijven, maar dat is nog iets te vroeg om zeker te weten. Hoe de herfst en winter gaan worden is nog niet te voorspellen voor meteorologen. Maar voor kou hoef je in 2020 niet heel bang te zijn, lijkt het…

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weer Online. Beeld: iStock