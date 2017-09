Het contrast tussen 14 september 2017 en 14 september 2016 kán bijna niet groter.

Het werd vorig jaar namelijk maar liefst 31,4 graden. En vandaag? Nu mogen we blij zijn als we met het koele kwik de 15 graden halen.

Jassen aan

Bovendien waait het behoorlijk vandaag en regent het stevig door. Vorig jaar was het de warmste 14 september ooit sinds het begin van de metingen. Maar helaas kunnen we dit jaar niet echt spreken van een nazomer. Het wordt de komende tijd alleen maar kouder. ’s Nachts en in de vroege ochtenden is het met zo’n 6 graden de komende dagen behoorlijk fris. Trek die winterjas maar weer uit de dozen van zolder, dus.

Regenachtig

Wil je nog wat buiten doen dit weekend? Dan kun je beter zondag op stad: zaterdag worden de meeste buien verwacht. Maar elke dag gaat het regenen de komende tijd. Daar doen we helaas niets aan.

Kleddernat in plaats van bloedheet: groot contrast met 14 september 2016 https://t.co/Wbg0Fcq3eI pic.twitter.com/MDh71aQXc8 — EditieNL (@EditieNL) 14 september 2017

Bron: Weer Plaza. Beeld: iStock