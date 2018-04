Het weer met Koningsdag: warmer dan vorig jaar én met een oranje zonnetje

Wat hebben we er zin in, met z’n allen: de 51e verjaardag van onze koning staat voor de deur. En dat betekent: rommelmarkten, oranje tompoucen en rood-wit-blauwe vlaggetjes op onze wangen.

Nu vragen wij Nederlanders ons altijd maar één ding af voorafgaand aan grote feesten: wat doet het weer? Nu is er eindelijk antwoord van meteorologen van Weerplaza. En dat valt niet tegen.

Het wordt namelijk droog op Koninsdag. En ook de nacht daarvoor, als de meeste feesten al beginnen, blijft het vooralsnog op de meeste plekken droog. Wel gaat het ’s avonds behoorlijk afkoelen en wordt het slechts een graad of zeven. Dat betekent dus: dikke oranje jassen aantrekken. Overdag, als de vrijmarkten weer overal in het land opduiken, is er gewoon een prima kans op een waterig oranje zonnetje. Natuurlijk, het wordt ook wel een beetje grijs en bewolkt. Maar het is in ieder geval warmer dan vorig jaar.

De beste plek

Vorig jaar was Koningsdag nat en grijs en werd het niet warmer dan een graad of twaalf. Nu komen de temperaturen uit tussen de 13 graden en de 17 graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar. Wil je het mooiste weer meepakken van de dag? Ga dan naar Limburg, daar wordt het met 18 graden het warmst. Voor het oranje zonnetje kun je het beste naar het noordwesten van het land: daar laat de zon zich het meeste zien. En ach, zolang je maar in goed gezelschap bent, is het overal leuk.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock