Hoe gaat het weer er in de maand november uitzien?

De maand november staat voor de deur en dus zijn we benieuwd wat het weer gaat doen deze maand. Hebben we nog kans op de laatste nazomerdagen of is de herfst écht in volle gang?

De afgelopen periode was nog vrij zacht, maar daar lijkt vrij abrupt verandering in te komen. Althans, de temperatuur. Gelukkig zal de neerslag wel minder worden vergeleken oktober.

Nog zo’n natte maand?

“Landelijk gemiddeld valt deze novembermaand ongeveer de normale hoeveelheid neerslag van 82 mm en de gemiddelde temperatuur in De Bilt komt uit rond 7,5 graden tegen 6,7 normaal”, aldus meteoroloog Yannick Damen van Weeronline. Aan de kust zal de meeste regen vallen en is het natter dan normaal, terwijl het in het oosten en zuidoosten iets droger is dan gebruikelijk.

Temperaturen

In november maakt de temperatuur een flinke duik. “Overdag is het aan het begin van de maand nog 11 graden en aan het einde nog slechts 7 à 8 graden. Ook ’s nachts wordt het kouder: 6 graden aan het begin van de maand en 3 graden eind november.” Dat betekent dat de kans op nachtvorst tijdens heldere nachten toeneemt.

Einde van de maand

Voor de laatste tien dagen schetsen de computermodellen een toenemende kans op hogedrukinvloeden. “Daarbij stroomt koudere lucht vanuit Noord-Europa uit over ons land en neemt de neerslagkans af. Wolkenvelden en enkele buien vanaf de Noordzee blijven wel mogelijk”, legt hij nogmaals uit in deze video. Overdag zal het aan het einde van de maand zo’n 8 graden zijn en daarmee iets lager dan normaal.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock