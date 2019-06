Zo weet je precíes wanneer je weer naar de kapper moet

Sommige mensen gaan braaf om de 4 tot 6 weken naar de kapper, terwijl anderen het bezoekje aan de kapper liever plannen aan de hand van de conditie van hun haar.

Volgens experts moet je in ieder geval naar de kapper als je de volgende dingen aan je haar merkt:

Klitten en in de knoop

Raken de uiteinden van je haar de laatste tijd steeds vaker in de knoop? Dan is een bezoekje aan de kapper geen overbodige luxe. Eloise Cheung, een haarstyliste uit New York, zegt daar het volgende over: “De uiteinden van je haar zijn het oudst, dus deze zijn het meest vatbaar voor beschadiging.” En van beschadigd haar krijg je sneller klitten.

Gespleten haarpunten

Deze is waarschijnlijk wel bekend: wanneer je gespleten puntjes hebt, moet je echt even langs de kapper. “Gespleten puntjes zullen altijd verder splijten of breken, tenzij ze geknipt worden”, zegt Paul Cucinello, kapper van beroemdheden en eigenaar van Cucinello Studio in New York. Volgens hem is het ook niet goed als je als je punten lichter veel lichter zijn dan de rest van je haar.

Niet meer buigen of krullen

Ben jij regelmatig met de krultang in de weer, maar wil je haar opeens niet meer zo goed buigen of krullen? Dat kan een teken zijn dat je haar niet meer zo gezond is. Davide Marinelli, eigenaar van een eigen haarsalon: “Haar heeft vocht nodig om vorm en glans te creëren en als je geen gezond haar hebt, krijgt het geen enkele vorm.”

Fut- en vormloos haar

Fut- en vormloos haar is ook een teken dat je weer bij je kapper mag aankloppen. Wanneer je haar niet meer glanst en geen volume meer heeft, kunnen de oliën van je hoofdhuid de puntjes niet meer bereiken. Met een knipbeurt is dit gelukkig zo weer opgelost.

Bron: elite daily. Beeld: iStock