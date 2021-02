Weet de ijzige kou ons land in maart nog één keer te vinden?

De tarotkaart die voor zondag 28 februari is getrokken is ‘Schildknaap van Pentakels’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: men krijgt kansen. Een concrete, solide aanbieding die ook bij iemand past. Men kan er iets mee. Liefde: gelegenheid om blijvende ervaringen op te doen. Men geniet van een duurzame relatie. Werk: er komt een voorstel voor een nieuwe baan, andere functie en/of hogere verdiensten.

Ram

Home is where the heart is. Jij hebt het vandaag thuis gezellig met je dierbare(n). Je toont meer begrip dan anders voor je medemens. Vertaal dit in goede gesprekken over de toekomst – samen.

Stier

Zet in op iets bijzonders vandaag, iets dat je graag wilt bereiken of waarnaar je verlangt. Schroom niet voor rode wangen. Jezelf blootgeven is eng, spijt van iets dat je niet deed, is erger.

Tweelingen

Laat onzekerheden je niet tegenhouden om ‘ja’ te zeggen tegen iets of iemand. Die baan of relatie die net een maatje te groot is voor je, daagt uit om het beste in jezelf te wekken.