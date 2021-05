Eindelijk zon? Dit wordt het weer in het pinksterweekend

Het weer tijdens het hemelvaartsweekend was niet om over naar huis te schrijven. Regen, wolken en frisse temperaturen zorgden voor een herfstachtig gevoel. Volgend weekend mogen we weer genieten van een lekker lang weekend. Maar zou het weer tijdens het pinksterweekend iets beter zijn?

Helaas moeten we je teleurstellen. Echt zomers wordt het niet. Het weer van het pinksterweekend lijkt op het weer van dit weekend. Dat betekent: buien, buien en buien. Ook zullen de temperaturen lager zijn dan gemiddeld is voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het eind mei tussen de 17 en 20 graden. Maar tijdens het pinksterweekend worden temperaturen tussen de 12 en 16 graden verwacht.

Goed nieuws

Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo is er een kans dat het op pinkstermaandag iets warmer wordt. Mogelijk loopt de temperatuur op tot een graadje of 17. Ook zal de zon zich tussen de buien door laten zien. Daarbij zijn de buien tijdens Pinksteren iets minder hevig dan tijdens het hemelvaartsweekend.