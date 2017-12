Daar gaan we weer: de komende dagen gaat het sneeuwen

Het wordt de komende dagen behoorlijk koud, dus pak die dikke truien en winterjassen er maar weer bij.

En vergeet niet je dikste winterjas aan te hijsen als je de deur uit gaat.

Bibberen

Voor de komende dagen is namelijk hagel en zelfs natte sneeuw voorspeld. Vooral landinwaarts is de kans op sneeuw wat groter vandaag. Maar ook zijn er onweersbuien voorspeld en kunnen we veel koude wind verwachten. Het wordt overdag maximaal 4 of 5 graden. In de nacht van vrijdag is er kans op vorst en er zijn ook zware windstoten mogelijk. Daarna blijft het koel en zijn er buien op komst. Die regen kan dus natte sneeuw worden.

Warm nieuwjaar

In het weekend, rond de jaarwisseling, wordt het weer iets zachter en minder koud buiten. Het blijft wel nat en onstuimig. De eerste dagen van het nieuwe jaar worden iets warmer dan normaal: overdag wordt het zo’n 6 tot 9 graden en ’s nachts 2 tot 5 graden. Normaal is het maar 5 graden overdag en ligt de temperatuur ’s nachts rond het vriespunt.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock