Wisselvallig weekend: terrasweer afgewisseld door hevige regen- en onweersbuien

De afgelopen weken is het weer flink wisselvallig geweest. Na een lange periode van droogte vielen er onlangs weer wat regenbuien, afgewisseld met warme zonuren. Die wisselvalligheid, die blijft ook aankomend weekend.

Want hoewel we vrijdag lekker kunnen genieten van zonnig terrasweer met zomerse temperaturen, zal er in de rest van het weekend veel regen vallen en ook de kans op onweer is aanwezig.

Vrijdag terrasweer

Vrijdag kunnen er aan het begin van de middag wat buien vallen in het zuiden en westen van het land, maar verder blijft het nagenoeg de hele dag droog. Het wordt gemiddeld tussen de 23 en 28 graden. Dat is goed nieuws voor de mensen die van plan waren om een terrasje te pakken. Zoals de voorspellingen er nu uitzien is het daar vrijdag een uitstekende dag voor. Maar hoe zit het met de rest van het weekend?