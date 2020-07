Nog steeds weinig zon: zo ziet het weer in de maand augustus eruit

Precies een jaar geleden hadden we te maken met de warmste dag ooit gemeten. Dit jaar is het nog ver te zoeken met zomerweer. Terwijl we er juist nu snakken naar zomerse temperaturen, omdat veel mensen in Nederland vakantie vieren. Helaas ziet de maandverwachting voor augustus er ook nog niet heel zomers uit.

Weeronline heeft een voorspelling voor het weer in augustus 2020. Zoals het er nu naar uitziet krijgen we in augustus wisselend zomerweer en daarmee lijkt de maand een beetje op juli, aldus Weeronline.

Weerbericht augustus: wisselvallig

Periodes van een aantal dagen met warm en zonnig weer worden ook in augustus afgewisseld door koele dagen met buien. Het verschil met juli is wel, dat er deze augustusmaand naar verwachting meer droge dagen zijn dan dagen met buien. Helaas voor vakantievierders: wekenlang droog en zonnig weer, zoals afgelopen lente, lijkt er niet in te zitten.