Zomer in aantocht: het kan dit weekend 25 graden worden

Het wachten op zomer lijkt eindelijk voorbij te zijn, dus leg je bikini maar vast klaar. Dit weekend kan het namelijk wel 25 graden of zelfs nóg warmer worden.

De komende dagen blijft het nog erg wisselvallig. Koud is het niet, maar met regen en wolken is het niet écht het zomerse weer waar we op hoopten. Gelukkig gaat dit veranderen, meldt Weeronline.

Advertentie

Wisselvallige Hemelvaartsdag

Het lange Hemelvaartsweekend begint wat minder feestelijk, aangezien de temperatuur dan nog niet zomers is. Op Hemelvaartsdag zelf is het overwegend bewolkt en kan er zelfs af en toe een flinke bui vallen. Het waait stevig uit het zuidwesten en het wordt slechts 17 graden.

Zomer op komst

Maar daarna kan het grote genieten beginnen. Want zaterdag klimt de temperatuur ineens omhoog en is het droog met veel zon. Het kan die dag 18 tot 23 graden worden. Zondag wordt het echt een feest, want dan kan het regionaal zomers warm worden. In het binnenland wordt een temperatuur van 24 tot 26 graden voorspeld.

Aanhoudende warmte

Weeronline meldt dat het warme weer nog even aan zal houden. De temperatuur blijft begin juni waarschijnlijk rond de 20 graden. De zon laat haar gezicht de komende tijd lekker veel zien, dus de tijd voor zomerjurkjes lijkt eindelijk aan te breken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD, Weeronline. Beeld: iStock