Mooier kunnen we het niet maken: voorlopig nog geen zomerweer

Na dagen van regen, regen en regen, liet de zon zich zaterdagmiddag eindelijk weer even zien. Toch betekent dat niet dat het de komende tijd zonnig blijft. Volgens Weerplaza moeten we het voorlopig doen met wisselvallig weer.

Wie zich had verheugd op een zonnige vakantie in eigen land, is wellicht van een koude kermis thuis gekomen. Want we hebben te maken met een typisch Hollandse zomer, aldus weerman Raymond Klaassen.

Hollandse zomer

Koud wordt het niet. Zondag zijn temperaturen van 18 tot 21 graden voorspeld. Maandag kan he zelfs 24 graden worden. In de ochtend en avond zal het vrij zonnig zijn, ’s middags is het grijs door de stapelwolken.