Dag zon: deze week staat in het teken van wolken en buien

Na de klamme dagen van vorige week kunnen we komende dagen even op adem komen. Even geen zon en 30 graden, maar lagere temperaturen en iedere dag kans op buien.

Balen, kun je denken, maar aan de andere kant: zo hebben we wel de tijd om al die luchtige zomeroutfits te wassen en knapt de tuin ook op.

20 graden

Deze week schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Volgens William Huizinga van Buienradar ligt de normale temperatuur eind juni/begin juli rond de 21 graden. Kortom: nog niet eens zo gek voor deze tijd van het jaar.

Kletsnatte woensdag

Die truien kunnen dus in de kast blijven, maar een paraplu meenemen is geen gek idee. Dinsdagmiddag krijgt vooral het zuiden met regen te maken, maar woensdag wordt een ronduit kletsnatte dag. Ook dan is vooral het zuiden weer de klos: daar kan wel 10 millimeter vallen. In het zuidoosten is ook kans op weer.

Vrijdag wordt zonniger én droger. De temperatuur komt dan uit rond de 22 graden, waarmee het aangenaam zomerweer wordt. Maar die hittegolven? Die zijn voorlopig nog wel even buiten zicht.

