Vakantie in eigen land? Zó ziet het weer er de komende weken uit

Ga je binnenkort nog op vakantie in eigen land? Dan hebben we goed nieuws: het aantal zonnige, droge en warme dagen neemt namelijk toe.

De 1e helft van de zomer was nogal wisselvallig. Een prachtige, zonnige werd werd afgewisseld met meerdere regenachtige dagen. Maar hoe ziet de rest van de vakantie eruit?

Weeronline ziet voor de laatste twee weken van juli en augustus helaas geen signalen voor een standvastige zomer. “Dat betekent dat we niet hoeven te rekenen op wekenlange periodes met alleen maar zon en regelmatig warmte, zoals we in de recordzonnige en droge lente hadden”, legt meteoroloog Jaco van Wezel uit. Het blijft dus een beetje wisselvallig.

Tropisch

Toch is er wel goed nieuws, want de weermodellen schetsen wel een toename van het aantal zonnige, droge en warme dagen. Verder kan het in augustus best een keer flink warm of heet worden met tropische temperaturen. Kortom: we kunnen de komende tijd volop gaan genieten van de zomer. En dat is natuurlijk fijn voor alle mensen die dit jaar thuis blijven of in eigen land op vakantie gaan.

Regen en onweer

Wel zullen de tropische dagen worden afgewisseld met een paar regenachtige en koele dagen, met hier en daar zelfs wat onweer. Dus hou hier wel rekening mee. Maar zoveel regenmomenten als we in de 1e weken van juli hebben gezien komen er gelukkig niet.

Alvast voor de tropische dagen: dokter Rutger geeft tips om de zomerhitte door te komen.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock