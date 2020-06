Geniet nog maar even van de zon: eind van de week een stuk frisser

Probeer de komende dagen zoveel mogelijk van de zon te genieten, want deze heerlijke temperaturen zijn niet van lange duur. Vanaf donderdag wordt het koel en wisselvallig.

Vandaag schijn de zon nog volop en lopen de temperaturen op tot maximaal 30 graden Celsius en ook morgen is nog warm met 18 tot 26 graden, maar daarna wordt het een stuk frisser en is er veel kans op regen.

Regen

Het weerbeeld ziet er vanaf donderdag heel anders uit. Er hangt dan veel bewolking in de lucht en er valt hier en daar wat regen. Ook vrijdag en in het weekend kan het veel gaan regenen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor alle boeren, want de natuur snakt naar water. Toch wordt de droogte er niet mee aangepakt. “Daarvoor hebben we feitelijk een ‘Europese moesson’ nodig”, zegt Weeronline.

Het wordt ook frisser, want de temperaturen dalen flink. Donderdag wordt het zo’n 14 à 17 graden en vrijdag tot en met zondag wordt het niet warmer dan 13 tot 15 graden.

Schaapscheerderskou

Ondanks dat de zomer steeds dichterbij komt, wordt het in juni dus frisser. Een wat koelere periode in de maand juni wordt ook wel ‘schaapscheerderskou’ genoemd. Deze naam is afkomstig uit de tijd dat in deze frisse periode de schapen werden geschoren. Bij schaapscheerderskou staat er een noorden- tot noordwestenwind, is er veel bewolking en zijn de temperaturen laag door relatief koud zeewater.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock