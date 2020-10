Slecht nieuws voor wie toch nog hoopte op een nazomer: het blijft regenen

Hoewel het in ons land regelmatig voorkomt dat we 4 seizoenen op 1 dag beleven, is het sinds een paar weken nog maar 1 weertype dat we te zien krijgen: regen. Sinds september lijkt er geen einde te komen aan de regen. En helaas, dat herfstige weer blijft nog wel even.

Al is er komende week wel een kleine verbetering, volgens Weeronline.nl.

Advertentie

Komt er nog een Indian Summer in oktober 2020

Volgens Weeronline.nl hoeven we er niet op te rekenen dat er nog een nazomer komt deze herfst. Precies als de herfstvakantie begint voor de regio’s Zuid en Midden gaat het namelijk weer stormen en neemt de kans op buien weer toe, schrijft de weersite.