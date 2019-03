Als je had gehoopt dat het lenteweer van afgelopen week snel zou terugkeren, hebben we helaas slecht nieuws voor je. Komende tijd is het weer: grijs, regenachtig en onstuimig.

Voor donderdag heeft het KNMI al code geel afgegeven. Ook Weeronline gaat dit doen, omdat er donderdag flink wat zware windstoten zullen zijn, laat Johnny Willemsen, meteoroloog van Weeronline weten.

Code geel

Donderdagochtend kunnen er namelijk zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur zijn. Dit geldt voor het hele land, ook in het binnenland. Als je de auto pakt, is het daarom slim om rekening te houden met extra vertraging. Later in de middag en avond geldt opnieuw code geel voor de kustprovincies in verband met zware windstoten. In het noordwestelijk kustgebied is dan een kleine kans op windstoten tot zelfs 100 kilometer per uur.

Weekend weerbericht

“Ook het weekend ziet er niet al te best uit,” zegt de meteoroloog. Helaas absoluut geen terrasweer. Willemsen: “Zaterdag wordt een onstuimige dag met veel wind en regelmatig buien. Tussen de buien door zien we af en toe de zon. Aan zee is de westenwind hard tot mogelijk stormachtig. Ook is er kans op zware windstoten. De maximumtemperatuur varieert van 8 graden op de Wadden tot 11 in het zuiden. Ook zondag is het herfstachtig met een stevige westenwind en regelmatig regen. Er is weinig ruimte voor de zon en in het noorden waait het waarschijnlijk harder dan in het zuiden. Het wordt zo’n 8 graden.”

Voorlopig slecht weer

Volgende week is er ook nog niet echt verbetering in zicht. Dan blijft het wisselvallig weer en waait het flink. Met maximaal 8-9 graden en minimaal 3 graden liggen de temperaturen wel rond de gemiddelde waarden voor half maart, maar vrolijk worden we er nog niet echt van.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock