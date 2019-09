Na regen komt zonneschijn: dit weekend schiet de temperatuur omhoog

Het welbekende gezegde ‘na regen komt zonneschijn’ blijkt niet zomaar verzonnen te zijn. Want terwijl de regen maandag met bakken uit de hemel valt, kunnen we dit weekend genieten van zon op het terras.

Dat meldt Marco Verhoef van Weerplaza aan het AD. Helaas betekent het niet dat we nú al kunnen genieten van de naderende nazomer, want het weer blijft de komende dagen nog erg wisselvallig en fris.

Wisselvallige start van de week

Maandag is het grijs en grauw en wordt het niet warmer dan een magere 14 tot 17 graden. Er waait een flinke wind, die koude lucht vanuit IJsland richting Nederland blaast. Op Prinsjesdag is het gelukkig wel droog, maar houdt de stevige wind aan. Er wordt namelijk windkracht 4 tot 5 voorspeld. Oppassen voor afwaaiende hoedjes, dus!

Minder wind

Maar er is goed nieuws, want in de loop van de week neemt de neerslag af. Ook gaat naar verwachting de wind langzamerhand liggen, waardoor de gevoelstemperatuur al wat warmer zal zijn. Daar blijft het niet bij: vanaf donderdag waait er een warme wind ons land binnen, met hele fijne gevolgen.

Warme temperatuur

Het laatste officiële weekend in de zomer van 2019 kunnen we dan ook met blote benen afsluiten. De temperatuur schiet omhoog en naar verwachting kan het ineens wel weer 20 graden worden. En in het zuidoosten van het land kan het nog warmer worden. Dus pak die zonnebrandcrème en zonnehoed maar weer uit de kast!

Bron: AD. Beeld: iStock