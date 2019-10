7 graden warmer dan normaal: zo groot is de kans op 100e officiële warme dag

Het wordt zaterdag en zondag vrij warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen rond de 21 en 22 graden is het bijna zomers te noemen.

Normaal gesproken wordt het half oktober zo rond de 15 graden maar daar mogen we zaterdag en zeker zondag maar liefst 7 graden bij optellen. In het zuidoosten van het land kan het zelfs 23 graden worden.

Regen en nog eens regen

Met een maximumtemperatuur van 20 graden in de Bilt wordt het de 99ste officiële warme dag van het jaar. Dat is nogal wat. En de kans op een 100e warme dag dit jaar? Die ligt nu rond de 10 procent, omdat het kwik waarschijnlijk wel iets gaat dalen vanaf maandag. Maar in het begin van de week blijft het wel zonnig en droog, dus wie weet tikken we alsnog die 20 graden aan.

Naast dat het warm is, is het ook nat. Er valt meer neerslag dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar: ongeveer 10 tot 30 mm bovenop de gemiddelde waarde wordt er voorspeld. Pas in de laatste 10 dagen van oktober wordt het wat droger weer.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock