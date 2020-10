Opgepast: stormachtig weer met zware windstoten verwacht

Terwijl het al dagen regent en we dus steevast met paraplu en regenjas naar buiten stappen, is het donderdag oppassen geblazen. Want er wordt stormachtig weer verwacht, dat gepaard gaat met heftige windstoten van wel 80 km/uur.

Code geel is dan ook van kracht, meldt het KNMI.

Harde wind

De ochtend begint direct al regenachtig en grauw. In het zuiden kan het even opklaren, maar daar moeten we ons niet door laten misleiden. Want al snel neemt de zuiden- tot westenwind in kracht toe, en gaat de wind vrij krachtig tot stormachtig waaien. Boven land wordt de windkracht ‘krachtig’ genoemd, maar in de kustgebieden kunnen er harde windstoten verwacht worden in de loop van de ochtend.