Zondag nóg beter weer verwacht: 'Grote kans dat 30 graden wordt aangetikt'

Mocht je zondag (2 juni) nog geen plannen hebben, dan is het aan te raden om een stranddagje in te lasten. De kans is namelijk groot dat op zondag voor het eerst dit jaar ‘de 30 graden wordt aangetikt,’ zo meldt weervrouw Diana Woei van Weerplaza.

Dit zou betekenen dat we ons kunnen opmaken voor de eerste tropische temperaturen van 2019.

Warme lucht

Al is het natuurlijk niet overal in Nederland zo lekker. “In het oosten van het land voorspellen we dat het 28 à 29 graden wordt. Regionaal is het mogelijk dat de 30 graden wordt aangetikt,” aldus Diana. Dit kan in Limburg zijn, de Achterhoek, Twente of Brabant. “De wind komt namelijk vanuit het zuiden en er wordt zéér warme lucht aangevoerd.”

Gemiddelde temperatuur

Meteorologen hadden begin deze week al voorspeld dat de temperaturen in het weekend omhoog zouden schieten. Nu zijn de verwachte maximumtemperaturen echter nóg verder naar boven bijgesteld. De gemiddelde verwachte temperatuur zal zondag rond de 25 graden zijn.

