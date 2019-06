Weerplaza waarschuwt voor extreem hoge zonkracht vandaag

Hoewel het zeker geen slecht idee is om vandaag naar het strand te gaan, doe je er goed aan om voldoende de schaduw op te zoeken. De zonkracht is volgens Weerplaza vandaag extreem hoog: ‘ga dus niet op het heetst van de dag een uur lang vol in de zon bakken,’ zo luidt hun waarschuwing.

Het zonnetje schijnt volop en het kwik stijgt op veel plekken naar 30 en 33 graden. Het zou dan ook zomaar kunnen dat vandaag het zoveelste warmterecord sneuvelt.

Geen wolkje aan de lucht

Volgens weerman Ben Lankamp van Weerplaza wordt het vandaag ook een ontzettend heldere dag. “Er steekt geen zeewind op en er is geen wolkje aan de lucht.” Dat klinkt natuurlijk heel fijn, maar het gebrek aan bewolking heeft ook een nadeel. Het zorgt er namelijk voor dat de zon zó fel kan schijnen dat de zonkracht rond het middaguur tot drie uur uitkomt op 7 tot 8. “En 8 is echt extreem hoog, zo waarschuwt Lankamp.”

Snel verbranden

De zonkracht geeft aan hoe snel mensen kunnen verbranden, en in dit geval betekent het dat mensen die vol in de zon zitten al binnen 10 tot 15 minuten flink verbranden. Het is dan ook ontzettend belangrijk om je goed in te smeren. En: “Zoek op het heetst van de dag de schaduw op of zorg voor goede bescherming met een zonneklep. Ga vooral niet een uur lang vol in de zon liggen bakken.”

Bron: AD. Beeld: iStock