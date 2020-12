Wel of geen ijs? Dít is de weersverwachting voor januari 2021

In de Boer zoekt vrouw-special kregen de kijkers te horen dat Milou en boer Bastiaan een punt achter hun relatie hebben gezet. Milou werd overladen met negatieve reacties na dat nieuws. Maar zij laat van zich horen: “Het was niet mijn keuze”, zegt zij op Instagram.

Milou en Bastiaan leken de liefde helemaal gevonden te hebben na het vorige seizoen van Boer zoekt vrouw. Het stel plaatste dolgelukkige foto’s en video’s op Instagram en woonde tijdens de coronacrisis zelfs zo’n beetje samen. Toch werd vrijdagavond bekend dat Milou en Bastiaan een punt achter hun relatie hebben gezet.

Dat zorgde voor een boel reacties. Vooral Milou kreeg het te verduren. “Bastiaan was (niet geheel verrassend) te min voor haar”, is één van de vele negatieve reacties die Milou over zich heen kreeg na de break-up. Maar Milou laat van zich horen om haar kant van het verhaal te vertellen.

Break-up van Milou en Bastiaan

Op Instagram deelde Milou zaterdag een lieve foto van haar en Bastiaan. “Oh, wat was Eerste Kerstdag heftig. Als een berg (zeg maar gerust formaatje Mount Everest) heb ik opgezien tegen de uitzending waarin onze break-up aangekondigd zou worden”, begint ze haar bericht. “De liefde was en is er nog steeds, en oh, wat had ik hiervoor willen vechten. Die liefde was me alles waard geweest!”, laat de Limburgse weten op Instagram. “Het afgelopen jaar was een bijzonder prachtig avontuur samen met jou, met alle ups en downs erbij. Ik had het voor geen goud willen missen!”

Extra uitleg

Toch bleek haar uitleg voor sommigen niet voldoende te zijn. Daarom deelt zij nog wat meer over de break-up in haar Instagramstory. “Voor iedereen die zich afvraagt waarom ik zeg dat ik ervoor had willen vechten: ik had er ook voor willen vechten, maar ik kan niemand dwingen om hetzelfde te doen.” Ze vervolgt haar verhaal door te zeggen dat Bastiaan, in tegenstelling tot wat sommigen denken, niet te min voor haar is. Ook laat ze weten dat de break-up niet haar keuze was. “Ik had mijn leventje zo op willen geven, maar je moet daar wel allebei achterstaan”, voegt ze daar aan toe.

Milou eindigt haar verhaal door te zeggen dat ze ‘echt ergens voor vecht en echt niet zomaar opgeeft’. Ook laat ze weten dat ze de reacties misschien niet had moeten lezen. “Mensen kennen mij niet.”

Steun

Gelukkig kan de BZV-deelneemster rekenen op steun van haar volgers. “Ik gun jullie hetzelfde als wat bij Jan en Nienke gebeurde”, laat een van haar volgers dan ook weten in een reactie onder haar Instagrampost.

