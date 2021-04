Dít is de weersverwachting voor de eerste week van de meivakantie

Heb je stress? Die kopzorgen hebben niet alleen effect op je mentale toestand, maar ook op je lijf. Sterker nog: je kunt vaginale klachten krijgen door te veel stress. En dan hebben we het over déze vijf klachten.

Is je vagina droger dan voorheen? Vervelend. Vaginale droogheid kan er namelijk voor zorgen dat sex pijnlijk of een stuk minder leuk wordt. Maar ga niet twijfelen aan jezelf of aan hoe aantrekkelijk je je partner vindt. Vaak heeft vaginale droogte met heel andere dingen te maken, zoals met stress.

Je libido kun je om allerlei redenen even weg zijn. Ook dit hoeft niets te maken te hebben met jou, je partner of je seksleven. Je hormonen zijn van grote invloed op je libido, en laat stress nou een grote rol spelen in jouw hormoonniveaus. Stress kan er namelijk voor zorgen dat de testosteronlevels in jouw lichaam dalen. En dat hormoon is nou juist belangrijk voor je libido. Dus geen zorgen: je hebt lang niet altijd spannende lingerie, zweepjes of een andere partner nodig. Een ontspanningsretraite kan voldoende zijn.

Vreemde afscheiding

Heb je afscheiding en ruikt die vreemd? Dit hoeft niet per se te betekenen dat je een vaginale schimmel of een andere infectie hebt. Vaak is je afscheiding dikker, dunner of anders gekleurd als het reinigingsproces van je vagina is ontregeld. En nee, dat heeft niets te maken met hoe vaak je je wast. Dat doet je vagina helemaal vanzelf. Dit gaat alleen een stuk minder makkelijk als je stress hebt. Het is handig om toch even je arts te raadplegen als je je echt zorgen maakt om je afscheiding. Maar lijkt de oorzaak onvindbaar? Ga dan eens na of je vaginale klachten kunnen komen door onrust in je hoofd.

Onregelmatige menstruatie

Is het ritme in jouw menstruatie ver te zoeken? Of ben je überhaupt al een tijdje niet ongesteld geweest? De overgang of een zwangerschap kan natuurlijk de oorzaak zijn. Maar lijkt dat niet het geval, dan kan stress de boosdoener zijn. Ook je menstruatie is namelijk afhankelijk van je hormonen. En zoals je nu weet, kan stress je hormoonbalans behoorlijk overhoop gooien. Toch is een onregelmatige of afwezige menstruatie wel een reden om eens naar de arts te gaan. Better safe than sorry!

Overactieve bekkenbodem

Je spieren kunnen behoorlijk beïnvloed worden door stress. Ken je dat gevoel dat je continu met opgetrokken schouders zit, maar het maar niet lukt ze te ontspannen? Of dat je je tijdens het werken ineens realiseert dat je je kaken strak op elkaar spant? Ditzelfde kan gebeuren rondom jouw vagina. Je bekkenbodemspieren kunnen namelijk ook krampachtig samentrekken als jij gestrest bent. Het resultaat hiervan? Rugpijn, pijn tijdens de sex en/of constipatie. Als je merkt dat je (één van) deze klachten hebt, is het goed om eens na te gaan of je stress ervaart. Is dat het geval? Doe dan eens wat fysieke ontspanningsoefeningen. Vooral zwemmen en pilates zijn perfect voor het trainen en ontspannen van de bekkenbodemspieren.

