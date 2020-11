Dit is de weersverwachting voor de winter volgens weerexperts

Zal er eindelijk weer sneeuw zijn? Een witte kerst? Een elfstedentocht? Weerexperts van Weeronline hebben hun weersverwachting voor de winter gegeven en dít is wat zij verwachten dit jaar.

Winterliefhebbers, let maar even goed op.

Zachtste en natste winter

Afgelopen winter was de zachtste en natste winter die Nederland in lange tijd had. Sinds het begin van de metingen in 1901 werd er nog nooit zo’n milde winter gemeten. En februari spande de kroon wat betreft de regen. Kortom: niet echt een feestje voor winterliefhebbers.

Weersverwachting

Maar wat is de weersverwachting voor de winter van dit jaar? Ziet het er dan wat rooskleuriger – of eigenlijk witter – uit? Voor de echte winterfans is er helaas niet zulk goed nieuws: de kans op kou en veel sneeuw is klein. Er wordt weer veel wind en regen verwacht en weinig ijzige kou. Vooral in januari en februari zal de winter vooral bestaan uit windhozen en regenbuien.