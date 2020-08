Geen extreem warme dagen meer: dit weekend vooral onweer, regen en zelfs hagel

Het einde van de hittegolf is in zicht. De extreem warme dagen zijn voorbij. In de weersverwachting voor het weekend zien we dat de temperatuur de komende dagen onder de 30 graden ligt.

Gelukkig zijn daarmee ook de extreem warme nachten verleden tijd. De maximumtemperatuur ligt ’s nachts tussen de 15 en 20 graden. Je kunt dus weer stukje bij beetje meer onder de dekens kruipen.

Hoge luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid is de komende dagen wel hoog. Dat betekent dat het soms benauwd kan aanvoelen, maar gelukkig is de temperatuur lager dan de afgelopen tijd. In het weekend kunnen we vooral veel onweer en regen verwachten. In die buien is er kans op hagel en harde windstoten.