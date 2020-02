Dít is de weersverwachting van zomer 2020 volgens deskundigen

Hoe dichter we bij de warmere maanden komen, hoe vaker we ons gaan afvragen: wát kunnen we weersgewijs verwachten?

Moeten we onze plannen voor een staycation in Nederland bijstellen, of wordt het net zoals in 2018 en 2019 prima vertoeven in ons niet zo koude kikkerlandje? Meteoroloog Yannick Damen geeft toe dat het “nog een beetje koffiedik kijken is”, maar hij kan al een aantal voorzichtige voorspellingen doen.

Juni, juli en augustus

“Zoals het er nu naar uitziet is de kans op heet en droog weer in juni het grootst en neemt in juli en augustus de kans op koeler weer met buien toe”, aldus Damen. Het warme en droge weer deze lente is geen garantie voor een snikhete zomer, stelt hij.

Regen

Of deze zomer nat of droog wordt, hangt nog van de windrichting af. Een warme Noordzee verdampt meer vocht, wat in veel buien resulteert. De seizoensmodellen gaan tot nu toe helaas uit van dit natte scenario. Maar zijn er hogedrukgebieden (zoals de zomers van 2018 en 2019), dan zal een warme Noordzee geen rol spelen en gaan we juist een droge zomer krijgen. Dat is nog even afwachten, dus.

Bron: Weeronline. Beeld: ANP