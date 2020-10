Herfstdip? Welnee: november brengt mooie herfstdagen met zonnetje

Voorlopig nog geen reden tot een herfstdip. De weersvoorspelling van november ziet er namelijk best heel goed uit. We lijken vooral ‘rustig weer’ te krijgen en we kunnen ons opmaken voor een paar mooie herfstdagen.

Wel wordt het in november iets kouder en droger dan normaal.

Maar liever kou dan regen, toch? Dat komt goed uit: als we de weersvoorspelling mogen geloven, zullen er in november een stuk minder spetters vallen dan normaal. Ook staat er over het algemeen weinig wind. Klinkt als perfect weer voor een lekkere, lange herfstwandeling.

Dat ‘rustige’ weer zorgt er dan wel weer voor dat de kans op mist en nachtvorst groter is. En omdat de dagen steeds korter worden en de zon al lager aan de hemel staat, verdwijnt die mist minder snel. Al levert het gegarandeerd een hoop mooie plaatjes op.

Herfstzon

Als we de meteorologen van Weeronline mogen geloven, kunnen we ons dus opmaken voor een aantal mooie herfstdagen met een fijn najaarszonnetje. ’s Nachts zal het wel flink afkoelen en kan regionaal kan het gaan vriezen. Maar als overdag de zon doorbreekt en er weinig wind staat, dan kan het heerlijk aangenaam aanvoelen.

Die fijne weersvoorspelling wil overigens niet zeggen dat er helemaal geen regen gaat vallen. Het zal in elk geval niet zo nat worden als in oktober, maar er zullen gegarandeerd een paar druppels regen of motregen vallen. Of we onze slee vast onder het stof vandaan kunnen halen, daar durven de voorspellers nog geen uitspraak over te doen. Al is het wel een mogelijkheid, zoals het eigenlijk altijd is in november.

Dat lekkere herfstweer is ideaal om er even tussenuit te gaan in eigen land:

Fletcher hotelovernachting € 79,00 € 34,95 Bekijk deze deal

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weeronline. Beeld: iStock