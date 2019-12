Dít is de weersvoorspelling voor Oud & Nieuw

Goed nieuws: het blijft met Oud & Nieuw waarschijnlijk droog. Dat meldt Weeronline.

Ook met de kou valt het wel mee. Rond de jaarwisseling zal het rond de 2 à 4 graden zijn.

Dichte mist

Het wordt rustig en droog weer. Dat is goed nieuws voor iedereen die houdt van vuurwerk kijken of afsteken. Vuurpijlen kunnen dit jaar veilig de lucht in. Er kan alleen rond middernacht wel dichte mist ontstaan, waardoor het vuurwerk misschien niet altijd even goed te zien is. Dit komt omdat er weinig wind zal staan en er veel fijnstof in de lucht is door het vuurwerk.

Oudejaarsdag

Op oudejaarsdag zal het af en toe zonnig zijn, afgewisseld met wat bewolking. Het blijft droog en er zal een zachte wind staan. Overdag wordt het rond de 6 à 8 graden.

Nieuwjaarsdag

Op nieuwjaarsdag wordt mist verwacht, mede door het vuurwerk dat ’s nachts de lucht in zal gaan. In de middag komen er flink wat zonnestralen. Het blijft droog en zal rond de 7 graden zijn.

Komend weekend

Ook dit weekend wordt het rustig weer, al zal zaterdag wel een erg koude dag worden. Die dag start met 1 à 4 graden vorst. Gelukkig wordt het in de middag zonnig en blijft het droog. Volgens Weeronline is het goed weer voor een wandeling, mits je je warm aankleedt. Zondag wordt het een paar graden warmer, maar het zal ook iets harder waaien.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock