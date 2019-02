Deze eigenschappen van het sterrenbeeld Vissen kende je nog niet

Vissen zijn dromerig en fantasierijk, maar ook vriendelijk, geduldig en zo goed als altijd goedgehumeurd. Maar wist je dit al van het sterrenbeeld Vissen?

Kwaliteit

Ze zijn in vele situaties de bemiddelaar en proberen voor iedereen het juiste te doen. Dit betekent ook dat mensen in hun omgeving naar een Vissen komen voor advies. Hier mogen ze trots op zijn, want dit doen mensen niet zomaar. Ze kijken tegen Vissen op en willen een beetje zoals hen zijn.

Beste eigenschappen

Vissen zijn heel fantasierijk en daarom loopt hun hoofd soms over van alle creativiteit. Ze willen anderen inspireren en weten mensen heel goed te overtuigen. Ze kunnen de gevoelens van mensen om hen heen goed aanvoelen en ze reageren met veel sympathie op de verhalen van anderen. Ze weten op ieder moment precies wat ze moeten zeggen en daar zijn veel mensen jaloers op.

Carrière

Vissen doen het vanwege hun fantasierijke visie heel goed op artistiek of humanitair gebied. Het zijn vaak beeldend kunstenaars, muzikanten, modeontwerpers, politici of zelfs religieuze leiders. Ze geloven heel sterk in wat ze doen, waardoor ze ontzettend goed zijn in anderen inspireren.

Als vriend

Het zijn genezers en er is geen betere schouder om op uit te huilen dan op die van Vissen. Ze geven je het beste advies, zelfs als ze geen directe ervaring hebben met jouw probleem. De combinatie van wijsheid, verbeeldingskracht en empathie zorgt ervoor dat het absolute experts zijn.

Als ouder

Vissen zijn uiterst geschikt om kinderen op te voeden die in hun puberteit zitten. Ze weten zelfs in zulke gevallen precies wat ze moeten zeggen, tonen respect en weten hun kinderen ervan te overtuigen dat ze dingen anders moeten aanpakken. Ze stellen hoge eisen, omdat Vissen soms behoorlijk perfectionistisch kunnen zijn. Maar ze zijn altijd bereid hun kinderen te helpen.

Als partner

Vissen zijn toegewijde partners en hebben de neiging om in verzorgende rollen te vervallen. Ze verwennen hun partner graag en dat maakt ze heel liefdevol. Hoewel Vissen introvert en wat stiller zijn bij grotere groepen mensen, kunnen ze juist weer urenlang praten met hun partner. Vissen houden ervan om af en toe de spanning op te bouwen en iets nieuws uit te proberen.

Slechte eigenschappen

Omdat Vissen altijd bezig zijn met het oplossen van ruzies, vinden ze het lastig om hun eigen grenzen te verleggen. Ze vindt alles al gauw goed. Hun vermogen tot empathie is zo groot dat ze de gevoelens en prioriteiten van anderen soms iets te veel absorberen, waardoor ze geen tijd meer hebben om aan zichzelf te denken. Ze zullen zelf dan ook niet vaak om hulp vragen, terwijl ze dit juist wel moeten doen om hun eigen problemen op te lossen. Ze stoppen het nu weg.

Bron: PureWow. Beeld: iStock