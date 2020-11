Weg met die regenachtige herfst: november wordt droger en kouder

Stop de paraplu maar in de kast en haal je favoriete muts tevoorschijn. Het einde van de regenachtige herfst is in zicht, al wordt november wel een stuk droger én kouder.

Oktober was een vrij sombere maand. Normaal schijnt de zon volop in oktober, maar dit jaar ging de de zon vaak schuil achter de wolken. Het was bijna iedere dag zacht en herfstachtig weer met regelmatig wat regen en wind. Gelukkig ziet de novembermaand er een stuk beter uit.

Warmste 2 november

De komende week wordt het kalm herfstweer met een mix van wolken en zonneschijn. Vandaag en morgen is het nog vrij warm voor de tijd van het jaar. Zo is het vandaag zelfs de warmste 2 november ooit gemeten. Om 1.10 uur vannacht steeg de temperatuur in De Bilt naar maar liefst 17,5 graden Celsius. Ook morgen kan het nog 17 tot 20 graden worden, maar na dinsdag daalt de temperatuur flink.